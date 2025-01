レゴ フレンズ 6061945 leg0 Friends 41045 Orangutans Banana Tree【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

レゴ フレンズ 6061945 leg0 Friends 41045 Orangutans Banana Tree

海外限定品を迅速輸入!5〜15営業日にて発送します。

商品名(自動翻訳):レゴフレンズ 41045 オランウータンのバナナツリー

型番:6061945

関連:レゴ,フレンズ,レゴ

商品説明(自動翻訳):ボックスサイズ:5.12 in L x 7.09 in W x 0.59 in H