『美品✨ LOEWE ファーショルダーバッグ レザー ブラウン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 07時 33分に出品され03月06日 07時 33分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在647件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

ロエベのバッグです。

状態は良く、使用上の問題もありません。

写真をご確認の上、ご検討下さい。



【サイズ（cm）】

《平置き》

縦：16

横：18

マチ：5

紐の長さ：115〜130



#◆◆コーラ→バッグ♪

#◆◆コーラ→小物・くつや財布等♪

#◇◇コーラ→出品物一覧♪



まとめ買いでさらにお値下げ‼︎(^^)





● 主に中古品を取り扱っています。

完璧な状態をお望みの方はお取引をご遠慮下さいm(_ _)m

発送時は圧縮して梱包致しますのでご了承下さい。



●ブランド品は、正規店購入品・信頼できるリサイクル業者様より購入、もしくはAACD加盟店舗で真贋確認した品のみを出品していますので、ご安心下さい。



● 梱包について

緩衝材を利用し、型崩れや水濡れには気をつけております。

ただ、鞄などはハンドル部分を含めるとかなり大型になってしまう品もございますのでこちらの判断で圧縮したり、多少折り曲げるなどの措置を取らせていただく場合がございます。

ご納得の上ご購入お願い致します。



※追加料金が発生してもよければ中にも緩衝材を入れある程度形を保った状態での発送ができる場合がございますので購入前にコメントにてご相談下さい。



●届いた商品に不備等ありました場合は、必ず評価前にご一報下さい。



●トラブル防止のため、自己紹介欄を読んで頂けたら嬉しいです。



●梱包は簡易梱包・資材は使い回しになる場合がございます。



●気になる点は購入前にご質問下さい。



●採寸サイズは素人採寸の為前後します。ご了承下さい。



●「ゆうゆうメルカリ便」と「らくらくメルカリ便」間の発送は予告なく変更させて頂くことがございます。

コンビニ受け取りなど、ゆうゆうメルカリ便でないと都合が悪い・・などの方は事前にご連絡下さい。



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K802015000 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

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ファーショルダーバッグ レザー

ブラウン