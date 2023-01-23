『OLYMPUS 8×40S ブラック 軽量/星空・天体観察/バードウォッチング/ライブ・コンサート/スポーツ観戦/アウトドア全般 V5010【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 04時 56分に出品され03月12日 04時 56分に終了予定です。即決価格は8,323円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
OLYMPUS 8×40S ブラック 軽量/星空・天体観察/バードウォッチング/ライブ・コンサート/スポーツ観戦/アウトドア全般 V5010
【商品説明】
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・商品の重量:715.0 グラム
・広くて見やすい視界
・色にじみを抑えた高い光学性能
・高品位軽量デザイン
【サイズ】
高さ : 8.60 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 22.00 cm
重量 : 970.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8323円
770 入札履歴
終了
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