『OLYMPUS 8×40S ブラック 軽量/星空・天体観察/バードウォッチング/ライブ・コンサート/スポーツ観戦/アウトドア全般 V5010【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 04時 56分に出品され03月12日 04時 56分に終了予定です。即決価格は8,323円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

OLYMPUS 8×40S ブラック 軽量/星空・天体観察/バードウォッチング/ライブ・コンサート/スポーツ観戦/アウトドア全般 V5010



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・商品の重量:715.0 グラム

・広くて見やすい視界

・色にじみを抑えた高い光学性能

・高品位軽量デザイン



【サイズ】

高さ : 8.60 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 22.00 cm

重量 : 970.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。