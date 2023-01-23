『GYMAX キャディーバッグ ゴルフバッグ 練習用 クラブケース ゴルフ 5分割 軽量 2.5kg メンズ レディース スタンドバッグ (ブ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 23時 48分に出品され04月03日 23時 48分に終了予定です。即決価格は8,322円に設定されています。現在429件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GYMAX キャディーバッグ ゴルフバッグ 練習用 クラブケース ゴルフ 5分割 軽量 2.5kg メンズ レディース スタンドバッグ (ブ
【商品説明】
・クラブの保護に役立つ：このゴルフラックバッグは、5つのコンパートメントで構成されて、クラブをダメージから保護し、傷がつくのを防ぐことができます。さらに、ゴルフラックバッグにはレインカバーが付属して、雨の時にゴルフクラブが濡れないようにします。
・便利なハンドル＆快適なショルダーストラップ：ゴルフバッグには、2つのサイドハンドルとボトムハンドルがあり、バッグをブーツから持ち上げるのが簡単です。また、ゴルフラックバッグにはショルダーストラップが付属して、長距離を歩く際にも快適です。
・商品仕様：本体サイズ：(約) 幅29x奥行19x高さ87cm；素材：ポリエステル＋アルミ；本体重
【サイズ】
高さ : 25.00 cm
横幅 : 33.00 cm
奥行 : 90.00 cm
重量 : 3.38 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8322円
429 入札履歴
終了
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