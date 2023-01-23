『メタルフレーム モーターセット付きメタルフレーム サポートドライブコンポーネントパワーユニット MN90/MN90K/M【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 10時 46分に出品され03月21日 10時 46分に終了予定です。即決価格は8,320円に設定されています。現在799件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
仕様： 状態：100％新品アイテムタイプ：メタルフレーム材質：メタル色：図のようにオプションの色：黒、赤装備：MN90/MN90K/MN91/MN91K/MN45/MN45K/MN99/MN99Sに最適です。 パッケージリスト： 2x桁 1 x370モーター付きトランスファーギアボックス 1xボルト 1x接続ライン 1xモーターカバー 2xビーム 4xサスペンションマウント 1xサーボ固定フレーム 5xサーボ固定フレームアクセサリ 32xネジ
SUNPADOW 7.4V / 5400mAh / 120C Platinリポバッテリー（ショート）【サンパドウ日本総代理店】
¥ 8316
ヨコモ Y2-R08RAS YD-2用 可変式シヤーショート”H”アームキット レッド (2)
¥ 8316
HOBBYWING XERUN-120A V2.1 BEC内蔵 3A/5.75V【1/10用】【ホビーウィング日本総代理店】
¥ 8316
SUNPADOW 7.4V / 5500mAh / 130C Platinリポバッテリー（ULCG）【サンパドウ日本総代理店】
¥ 8316
京商 1/10 EP 4WD フェーザーMk2 FZ02-RCV ラリーコンバージョンセット FAW230
¥ 8313
双葉電子工業 MC331CR 00106641-1
¥ 8313
ハイテック エックスケー X350用 フライトコントロールボード XKX350用 -013
¥ 8311
ハイテック エックスケー K123用 受信機セット XKK123-012
¥ 8310
Traxxas 9072 タイヤ&ホイール、組み立て、接着。 【並行輸入】
¥ 8309
Toyota スターレット KP61 後期 クリアボディセット(未塗装)
¥ 8309
NISSAN フェアレディ Z Z34 クリアボディセット(未塗装)
¥ 8309
R334SBS-E 電動専用レシーバー 00107145-3
¥ 8309
Toyota プロボックス クリアボディセット(未塗装)
¥ 8309
RCクローラータイヤ、1：10クローラータイヤ4本/セットラバータイヤRCクローラータイヤ、リモートコントロールカー用RCアクセサリーRcク
¥ 8309
双葉電子工業 GYRO GY470 00107314-3
¥ 8308
ZETA バーライズキット 20mmオフセット 高さ26mmアップ 大径バー(28.6mm)用 ブラック ZE53-06261
¥ 8308
三和電子機器 SGS-01D 車用ジャイロ 107A54195A
¥ 8308
フタバ(Futaba)/F-037764/S-A501 デジタルサーボ S.BUS方式 空用
¥ 8308
落札価格8320円
799 入札履歴
終了
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