『メタルフレーム モーターセット付きメタルフレーム サポートドライブコンポーネントパワーユニット MN90/MN90K/M【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 10時 46分に出品され03月21日 10時 46分に終了予定です。即決価格は8,320円に設定されています。現在799件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 仕様： 状態：100％新品アイテムタイプ：メタルフレーム材質：メタル色：図のようにオプションの色：黒、赤装備：MN90/MN90K/MN91/MN91K/MN45/MN45K/MN99/MN99Sに最適です。 パッケージリスト： 2x桁 1 x370モーター付きトランスファーギアボックス 1xボルト 1x接続ライン 1xモーターカバー 2xビーム 4xサスペンションマウント 1xサーボ固定フレーム 5xサーボ固定フレームアクセサリ 32xネジ