『PET SHOW 50pcs 1.38inch Cat Toy Balls Interactive for Indoor Cats Red Rainb【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 06時 50分に出品され03月08日 06時 50分に終了予定です。即決価格は8,319円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名PET SHOW 50pcs 1.38"" Cat Toy Balls Interactive for Indoor Cats Red Rainbow Soft EVA Foam Kittens Favorite Toys 35mm Dia. Small Dogs Puppies Toy Balls Bulk Activity Chase Quiet Play Sponge Ballブランド：PET SHOW商品サイズ：高さ：9.8 cm横幅：18.6 cm奥行：22.9 cm 商品番号：CFGO-A-50色：50pcs Red Rainbow素材：Foam