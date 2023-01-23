『プラスガーデン 植木鉢 トレーネロング Φ250ｍｍ 底穴あり グラファイト 信楽焼 535-22【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 18時 36分に出品され03月14日 18時 36分に終了予定です。即決価格は8,317円に設定されています。現在540件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プラスガーデン 植木鉢 トレーネロング Φ250ｍｍ 底穴あり グラファイト 信楽焼 535-22
【商品説明】
・カラー:グラファイト
・サイズ:φ250×H290
・仕様:底穴有り、信楽焼
【サイズ】
高さ : 25.00 cm
横幅 : 25.00 cm
奥行 : 29.00 cm
重量 : 4.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
植木鉢 おしゃれ プランター 大型 観葉植物 モダン WY15 ツヤ釉 受け皿付き 13号
¥ 8316
ウィッチフォード 植木鉢 オーヴァルポット リーフライン 幅23cmサイズ Whichford Pottery 当店オリジナル
¥ 8316
スクエアプランターボックススタンド Lサイズ TJXK2923 NN FR SPICE スパイス プランター ウッド 木 アイアン
¥ 8316
受け皿 おしゃれ ソーサー お皿 受皿 ビアス ソーサー ラウンド 4個セット 直径25.5cm
¥ 8316
イタリア製デザインプランター クーノグロス 直径40cm 高さ40cm NE2536 ユーロスリープラスト MITU フラワーポット ラウンド 植木鉢 【特別セール品】
¥ 8316
スクエアー・ウェーブ・ブラック セット2 (TT-SB2025)
¥ 8316
スクエアー・ブラック セット2 (TT-SB2023)
¥ 8316
スクエアー・ウェーブ・ホワイト セット2 (TT-SB2020)
¥ 8316
スクエアー・ホワイトA セット2 (TT-SB2014)
¥ 8316
スクエアー・ロング・ホワイトA セット2 (TT-SB2009)
¥ 8316
スクエアー・ホワイトC セット3 (TT-SB02)
¥ 8316
バスケット調プランター 円型 大小2個組 Old Basket(オールドバスケット) BSPL-2533WHT 直径25cm 33cm ガーデニング ガーデンポッド プランター カゴ 鉢
¥ 8316
バスケット調プランター 円型 大小2個組 Old Basket(オールドバスケット) BSPL-2533WHT 直径25cm 33cm ガーデニング ガーデンポッド プランター カゴ 鉢
¥ 8316
クレタ ツカーリ鉢φ30cm 丸味ある可愛いデザインのギリシアテラコッタ壺 / トラピサノ村産 GR_M15A
¥ 8316
植木鉢 大型 軽量 ミレニアム キューブ ホワイト 白色 □39cm（13号 13号）
¥ 8316
tidy ティディ Plantable プランタブル 植木鉢トレー 受け皿 キャスター付き 標準サイズ ３個セット テラモト
¥ 8316
WOODPRO プランター台/花台棚板セット１段（エアコン室外機カバー対応）外寸：幅100cm×高さ78.7cm×奥行40cm GG（グレイ
¥ 8316
日限定07 DoLABO アガベポット18 グレー 64736 6個 ポット 鉢 テラコッタ
¥ 8316
落札価格8317円
540 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！