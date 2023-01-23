『プラスガーデン 植木鉢 トレーネロング Φ250ｍｍ 底穴あり グラファイト 信楽焼 535-22【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 18時 36分に出品され03月14日 18時 36分に終了予定です。即決価格は8,317円に設定されています。現在540件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プラスガーデン 植木鉢 トレーネロング Φ250ｍｍ 底穴あり グラファイト 信楽焼 535-22



【商品説明】

・カラー:グラファイト

・サイズ:φ250×H290

・仕様:底穴有り、信楽焼



【サイズ】

高さ : 25.00 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 29.00 cm

重量 : 4.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。