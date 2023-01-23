『Marvel【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 07時 03分に出品され03月29日 07時 03分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在303件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|Marvel
|ブランド名
|Marvel
|商品コメント
|Thirty years ago， Alex Ross had a vision for a new series showcasing Marvels heroes in a way theyd never been seen before. The first realization of that idea became the blockbuster MARVELS - but now， Alex finally brings his original dream to life! MARVEL is an anthology of stories by unique， exceptional talents， many of whom are working with these characters for the very first time. Theyre linked together by an overarching story by Alex and writer Steve Darnall featuring the dread dream lord Nightmare， who threatens the entire Marvel Universe...and possibly beyond! Spider-Man， the Avengers， the X-Men， the Thing， Doctor Doom， the Vision， Namor the Sub-Mariner， Warlock， Rocket Raccoon， the Golden Age Black Widow and many more Marvel mainstays star in unforgettable stories from a once-in-a-lifetime assemblage of talent - youll savor every single page! COLLECTING: MARVEL (2020) 1-6
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
9781302920920
商品コード
YS0000028728065461
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落札価格8316円
303 入札履歴
終了
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