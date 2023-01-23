『アウター Gymphlex | キッズ ボアベスト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 10時 27分に出品され03月07日 10時 27分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ZOZO問い合わせ番号:77490491
ショップ:Bshop，ビショップ
ブランド:GYMPHLEX，ジムフレックス，Bshop，ビショップ
商品名:Gymphlex | キッズ ボアベスト
カテゴリ:ジャケット/アウター>その他アウター
ブランド品番:BSB232K501-0017
素材:ポリエステル75% アクリル25%
原産国:中国
カラー:アイボリー，ダークグリーン，ネイビー
サイズ:95，115，135
企画ID:1670486，1657574，1657573，1655006，1655001，1635998，1635988
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落札価格8316円
716 入札履歴
終了
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