ジムフレックス ボアベスト フードベスト パーカーベスト Gymphlex 2023秋冬新作 キッズ 国内正規品【2024年最新】

商品情報

【実寸】95(キッズ95cm)(前着丈35cm、後着丈37cm、胸囲64cm、肩幅25.5cm、アームホール32cm)

115(キッズ115cm)(前着丈39cm、後着丈41cm、胸囲74cm、肩幅30cm、アームホール34cm)

135(キッズ135cm)(前着丈46cm、後着丈48cm、胸囲82cm、肩幅32cm、アームホール37cm)



【素材】ポリエステル75%、アクリル25%

【重さ】230〜330g

【裏地】なし

【生地の伸縮性】ややあり

【生地の透け感】なし

【生産国】China



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