『ジムフレックス ボアベスト フードベスト パーカーベスト Gymphlex 2023秋冬新作 キッズ 国内正規品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 15時 15分に出品され04月12日 15時 15分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在846件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【実寸】95(キッズ95cm)(前着丈35cm、後着丈37cm、胸囲64cm、肩幅25.5cm、アームホール32cm)
115(キッズ115cm)(前着丈39cm、後着丈41cm、胸囲74cm、肩幅30cm、アームホール34cm)
135(キッズ135cm)(前着丈46cm、後着丈48cm、胸囲82cm、肩幅32cm、アームホール37cm)
【素材】ポリエステル75%、アクリル25%
【重さ】230〜330g
【裏地】なし
【生地の伸縮性】ややあり
【生地の透け感】なし
【生産国】China
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ベスト ＊ニットベスト
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落札価格8316円
846 入札履歴
終了
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