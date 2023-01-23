『デュフラ フィトフォース ガーデン ピュアCOパック 30包（炭酸パック）【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 01時 56分に出品され03月04日 01時 56分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
デュフラ フィトフォース ガーデン ピュアCOパック 30包
生コラーゲン＋Wリッチコラーゲンの炭酸パック アルミパウチ分包タイプになっています。
お得な30包入：6ｇ×30包
日本製／アルコール、鉱物油、旧指定表示成分 無添加
成分：水、グリセリン、ＢＧ、ホホバ種子油、パルミチン酸イソプロピル、ＰＥＧ−８、加水分解コラーゲン、水溶性コラーゲン、サクシノイルアテロコラーゲン、
コメヌカエキス、コメ発酵液、トレハロース、α−グルカン、プロパンジオール、グルコシルセラミド、ミロタムヌスフラベリフォリアエキス、
コメヌカスフィンゴ糖脂質またはスフィンゴ糖脂質、ヒアルロン酸Ｎａ、ハトムギ種子エキス、アルガニアスピノサ核油、コメヌカ油、ヤシ油、ワサビノキ種子油、
パルミチン酸レチノール、ダイズステロール、セラミドＮＧ、セラミドＡＰ、セラミドＡＧ、セラミドＮＰ、セラミドＥＯＰ、ペンチレングリコール、アルニカ花エキス、
セイヨウオトギリソウ花／葉／茎エキス、オランダガラシ葉／茎エキス、ニンニク根エキス、セイヨウキズタ葉／茎エキス、セイヨウトチノキ種子エキス、
ハマメリス葉エキス、ローズマリー葉エキス、ローマカミツレ花エキス、ユズ果実エキス、ブドウ葉エキス、オドリコソウ花エキス、ゴボウ根エキス、セイヨウアカマツ球果エキス、
アルギニン、ヒマワリ種子ロウ、（アクリル酸Ｎａ／アクリロイルジメチルタウリンＮａ）コポリマー、スフィンゴモナス培養エキス、セテス−２０、ステアリン酸ソルビタン、
ポリソルベート８０、水添レシチン、水添リゾレシチン、セテアリルアルコール、イソヘキサデカン、乳酸、クエン酸、トコフェロール、アスコルビン酸、フェノキシエタノール、
メチルパラベン、エチルパラベン、ニュウコウジュ油
〈ご使用方法〉
パックに…週１〜３回、洗顔後ローションでお肌を整えたあとにご使用ください。１袋を手に取り、目の周りを避けてお顔、首に厚めに塗り伸ばし１５分〜１時間ほど放置し、
水またはぬるま湯で洗い流してください。
スリーピングパック…塗ったまま寝ることができます。洗い流さずそのままおやすみください。
気になる場合は、余分なものをティッシュで軽く押さえるなどしておやすみください。翌朝、洗顔などで洗い流してください。
集中保湿ケアとして…1週間毎晩使用します。夜、洗顔後ローションでお肌を整えたあとに顔から首に薄く塗布します。
栄養価が高いので美容液、クリームの代わりにご使用いただけます。一晩そのまま放置し、翌朝、洗顔などで洗い流してください。
商品カテゴリ
商品コード
fla07
6箱 増量パック マジラボ お休み中のしわ伸ばしテープ No1 ラージタイプ 広くしっかりカバー シワ 改善 しわ伸ばし エイジング MAGiE LAB. MG43809
¥ 8316
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♪ 22ml×6枚入り ドクターデヴィアス化粧品株式会社 DRデヴィアスプラチナ フェイシャルトリートメントシート 3D＜立体型シート状保湿パック・マスク＞
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エニシー ルフェルクリーム 30g リズム 正規品保証
¥ 8316
ビューティ アクトEX RODリフティングジェル 業務用 500ml
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デュフラ フィトフォース ガーデン ピュアCOパック 30包（炭酸パック）
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デュフラ フィトフォース ガーデン ピュアPLパック 30包
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デュフラ フィトフォース ガーデン ピュアPLパック 30包
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デュフラ フィトフォース ガーデン ピュアPLパック 30包
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DIEUFRA ガーデン ピュア PL パック 6g×30包（デュフラ フィトフォース）
¥ 8316
DIEUFRA ガーデン ピュア CO パック 6g×30包（デュフラ フィトフォース）
¥ 8316
6枚入 MT アクティベイト・マスク METATRON メタトロン ＭＴコスメティックス シートマスク パック フェイスマスク 美容成分 スキンケア 保湿
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クリアターン 薬用 シワ改善 美容液マスク ( 40枚入*6袋セット )/ クリアターン
¥ 8316
リフターナ 珪藻土パック ( 50g*12袋セット )/ リフターナ
¥ 8316
リッツ モイスト パーフェクトリッチマスク ( 32枚*6袋セット )/ リッツ(化粧品)
¥ 8316
リッツ ホワイト ステムパーフェクトマスク ( 30枚入*6袋セット )/ リッツ(化粧品)
¥ 8316
もちもち シートマスク 夜用 ムーンライトアロマの香り ( 30枚入*6袋セット )
¥ 8316
落札価格8316円
120 入札履歴
終了
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