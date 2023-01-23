『デュフラ フィトフォース ガーデン ピュアCOパック 30包（炭酸パック）【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 01時 56分に出品され03月04日 01時 56分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 デュフラ フィトフォース ガーデン ピュアCOパック 30包

生コラーゲン＋Wリッチコラーゲンの炭酸パック アルミパウチ分包タイプになっています。



お得な30包入：6ｇ×30包

日本製／アルコール、鉱物油、旧指定表示成分 無添加



成分：水、グリセリン、ＢＧ、ホホバ種子油、パルミチン酸イソプロピル、ＰＥＧ−８、加水分解コラーゲン、水溶性コラーゲン、サクシノイルアテロコラーゲン、

コメヌカエキス、コメ発酵液、トレハロース、α−グルカン、プロパンジオール、グルコシルセラミド、ミロタムヌスフラベリフォリアエキス、

コメヌカスフィンゴ糖脂質またはスフィンゴ糖脂質、ヒアルロン酸Ｎａ、ハトムギ種子エキス、アルガニアスピノサ核油、コメヌカ油、ヤシ油、ワサビノキ種子油、

パルミチン酸レチノール、ダイズステロール、セラミドＮＧ、セラミドＡＰ、セラミドＡＧ、セラミドＮＰ、セラミドＥＯＰ、ペンチレングリコール、アルニカ花エキス、

セイヨウオトギリソウ花／葉／茎エキス、オランダガラシ葉／茎エキス、ニンニク根エキス、セイヨウキズタ葉／茎エキス、セイヨウトチノキ種子エキス、

ハマメリス葉エキス、ローズマリー葉エキス、ローマカミツレ花エキス、ユズ果実エキス、ブドウ葉エキス、オドリコソウ花エキス、ゴボウ根エキス、セイヨウアカマツ球果エキス、

アルギニン、ヒマワリ種子ロウ、（アクリル酸Ｎａ／アクリロイルジメチルタウリンＮａ）コポリマー、スフィンゴモナス培養エキス、セテス−２０、ステアリン酸ソルビタン、

ポリソルベート８０、水添レシチン、水添リゾレシチン、セテアリルアルコール、イソヘキサデカン、乳酸、クエン酸、トコフェロール、アスコルビン酸、フェノキシエタノール、

メチルパラベン、エチルパラベン、ニュウコウジュ油



〈ご使用方法〉

パックに…週１〜３回、洗顔後ローションでお肌を整えたあとにご使用ください。１袋を手に取り、目の周りを避けてお顔、首に厚めに塗り伸ばし１５分〜１時間ほど放置し、

水またはぬるま湯で洗い流してください。



スリーピングパック…塗ったまま寝ることができます。洗い流さずそのままおやすみください。

気になる場合は、余分なものをティッシュで軽く押さえるなどしておやすみください。翌朝、洗顔などで洗い流してください。



集中保湿ケアとして…1週間毎晩使用します。夜、洗顔後ローションでお肌を整えたあとに顔から首に薄く塗布します。

栄養価が高いので美容液、クリームの代わりにご使用いただけます。一晩そのまま放置し、翌朝、洗顔などで洗い流してください。 商品カテゴリ 美容健康生活 スキンケア パック・マスク コスメ、美容、ヘアケア スキンケア、基礎化粧品 パック

商品コード fla07