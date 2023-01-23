『ウェディングボード ありがとうフラワーボード【Hert】【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 04時 24分に出品され03月04日 04時 24分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在275件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品詳細



商品名 ありがとうフラワーボード「Heart」

サイズ W240×H328×D31

体裁 造花、額縁

写真点数 ２点・手紙１枚



お仕立て券



商品名 ありがとうフラワーボード「Heart」

お仕立て券サイズ W161×H112

内容 お申込用紙：1枚

写真Noシール：1枚

写真用ビニール袋：1枚



！！ご注意ください！！



商品はお仕立て券になりますので、出来上がりを包装ご希望の場合

包装紙とのしをお送りしますので、選択肢で選んでください。

包装はお客様自身でお願いいたします。

