『ウェディングボード ありがとうフラワーボード【Hert】【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 04時 24分に出品され03月04日 04時 24分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在275件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品詳細
商品名 ありがとうフラワーボード「Heart」
サイズ W240×H328×D31
体裁 造花、額縁
写真点数 ２点・手紙１枚
お仕立て券
商品名 ありがとうフラワーボード「Heart」
お仕立て券サイズ W161×H112
内容 お申込用紙：1枚
写真Noシール：1枚
写真用ビニール袋：1枚
！！ご注意ください！！
商品はお仕立て券になりますので、出来上がりを包装ご希望の場合
包装紙とのしをお送りしますので、選択肢で選んでください。
包装はお客様自身でお願いいたします。
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落札価格8316円
275 入札履歴
終了
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