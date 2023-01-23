『グラッパ モノヴィティーニョ ソーヴィニヨン・ブラン ノニーノ社 41％ 2000ml 箱入り （イタリア ブランデー グラッパ）【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 13時 49分に出品され03月24日 13時 49分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 入手困難な2リッター大型ボトル！イタリア高級グラッパ愛好家ールファン、フィーヌファン大注目！貴重なフリウリ地区のソーヴィニヨン・ブラン種100％で造られたグラッパ！1897年イタリアのフリウリでオラツィオ・ノニーノにより設立されたグラッパ専門メーカーで、現オーナーはベニート・ノニーノ氏。オーナーと奥さん、クリスティーナ、アントネッラ、エリザベッタのお嬢さん3人の計5人で運営。ソーヴィニヨン・ブランのヴィナッチャ（ブドウの搾り滓）をフレッシュなまま蒸留した、エレガントでアロマティックな単一品種100％大人気グラッパ！バニラやパン、ニワトコの花、グリーンペッパーなどの香りが感じられるグラッパの珍しいソーヴィニヨンブラン！大型ボトルの箱入りが限定入荷！



Grappa Monovitigno Sauvignon Blanc NONINO

ハードリカー/グラッパ

イタリア/フリウリ・ヴェネツィア・ジューリア

内容量：2.0L