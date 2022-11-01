『M＆H シングルカスク EX-バーボンカスク 正規品 66.6度 700ml ■イスラエルのミルク＆ハニー蒸留所【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 04時 04分に出品され04月08日 04時 04分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
M&Hから日本市場限定のシングルカスク・カスクストレングス商品の登場です。
蒸留所の個性がつかみやすいバーボン樽（1stフィル）熟成品、熟成庫の中でも最も気温の変化がダイナミックなエリアから選定した一樽のため、樽入れ時のアルコール度数（63.5度）を超える66.6度というハイプルーフとなりました。
香り：バニラ、ダークチョコレートケーキの上に添えられたピーカンナッツ、ドライスモモ、バナナのヒント
味わい：タイム（ハーブの）の香りをまとったメープルシロップもしくはトフィーの濃厚な甘さにモカコーヒーのニュアンス
フィニッシュ：オレガノとクローブのようなスパイシーさ、焼いたアーモンドとオークの焦げた余韻が続く
202211
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ウルフバーン 7年 2013 ハイランド ウイスキー フェスティバル 2020 正規品 46度 700ml
¥ 8316
ウイスキー バルヴェニー 14年カリビアンカスク 700ml_あすつく対応 シングルモルト 洋酒 whisky
¥ 8316
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¥ 8316
ケイデンヘッド オリジナルコレクション グレンカダム １０年 ４６度 ７００ml 【ウイスキー:ボトラーズブランド】
¥ 8316
M＆H APEX エイペックス デザートワインカスク シングルモルト 正規品 60.8度 700ml ■イスラエルのミルク＆ハニー蒸留所
¥ 8316
【7/25(火)全品P2倍】ウイスキー マッカラン・シエナ 700ml_あすつく対応 シングルモルト 洋酒 whisky
¥ 8316
エレメンツオブアイラ Bw2 ボウモア 55.9% 500ml ウイスキー
¥ 8316
【7/25(火)全品P2倍】ジン ポルフィディオ ジュニパーツリージン 47度 750ml
¥ 8316
【7/25(火)全品P2倍】ジン ポルフィディオ ジュニパーツリージン 47度 750ml
¥ 8316
キャリュメット ファーム バーボン ウイスキー 750ml 43度
¥ 8315
メーカーズマーク ヘリテージ 2011 1000ml 45度 バーボン
¥ 8315
キャンベルタウン ロッホ 21年 700ml 46度 (CampbelTown Loch 21YO) ウィスキー
¥ 8315
サントリー バランタイン バレルスムース 700ml×6本 ブレンデッド スコットランド u-yu
¥ 8312
ブランデー ロジェ グルー ヴェネラブル 700ml スマイル
¥ 8310
【1000ml 箱入】アードベッグ アン オー アイラ シングル モルト スコッチ ウイスキー ノンチルフィルター 1000ml 46.6％
¥ 8308
【1000ml 箱入】アードベッグ アン オー アイラ シングル モルト スコッチ ウイスキー ノンチルフィルター 1000ml 46.6％
¥ 8308
ロングロウ 14年 2003 シェリーカスク ピーテッド 57.8％ 700ml 箱入り 正規 （シングルモルト スコッチ ウイスキー） おひとり様1本限り
¥ 8308
ポール ジロー ヴィエーユ レゼルヴ
¥ 8308
落札価格8316円
890 入札履歴
終了
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