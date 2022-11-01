『M＆H シングルカスク EX-バーボンカスク 正規品 66.6度 700ml ■イスラエルのミルク＆ハニー蒸留所【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 04時 04分に出品され04月08日 04時 04分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 M&Hから日本市場限定のシングルカスク・カスクストレングス商品の登場です。

蒸留所の個性がつかみやすいバーボン樽（1stフィル）熟成品、熟成庫の中でも最も気温の変化がダイナミックなエリアから選定した一樽のため、樽入れ時のアルコール度数（63.5度）を超える66.6度というハイプルーフとなりました。



香り：バニラ、ダークチョコレートケーキの上に添えられたピーカンナッツ、ドライスモモ、バナナのヒント

味わい：タイム（ハーブの）の香りをまとったメープルシロップもしくはトフィーの濃厚な甘さにモカコーヒーのニュアンス

フィニッシュ：オレガノとクローブのようなスパイシーさ、焼いたアーモンドとオークの焦げた余韻が続く







202211

20221101