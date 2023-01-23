『リュック STANDARD PACK【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 01時 18分に出品され04月12日 01時 18分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在731件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ZOZO問い合わせ番号:59545723
ショップ:NATAL DESIGN，ネイタルデザイン
ブランド:TOPO DESIGNS， トポ・デザイン，NATAL DESIGN，ネイタルデザイン
商品名:STANDARD PACK
カテゴリ:バッグ>バックパック/リュック
ブランド品番:840002854306 / 840002854290 /840002829649
素材:ナイロン(1000D nylon， 420D nylon pack cloth， 210D nylon pack cloth liner)
原産国:日本
カラー:ブラック，チャコールグレー，オリーブ
サイズ:FREE
企画ID:1581325
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落札価格8316円
731 入札履歴
終了
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