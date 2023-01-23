ポリス POLICE ショルダーバッグ ボディバッグ ワンショルダー メンズ BODY BAG ブラック ネイビー 黒 PA-66001【お歳暮】

商品情報

【スタイリッシュなアレンジで特徴的なデザインのジュエリーや腕時計を展開し、身に着ける人を輝かせるブランド POLICE】

POLICEからシンプルで使い勝手の良いショルダーバッグが入荷しました。落ち着いたトーンで全体がまとまっており、ロゴの背景とファスナー部分にのみ入っている差し色がアクセントになっています。メインポケット以外にもサイドポケットがあり、見た目以上に大容量な作りになっています。



ブランド名 / 商品名

POLICE ポリス / BODY BAG PA-66001



カラー

ブラック：BLACK

ネイビー：NAVY



素材 / 仕様

合皮

開閉方法：ファスナー式

内側：ファスナーポケット×1 オープンポケット×1

外側：ファスナーポケット×2 スナップボタン式ポケット×1



生産国

CHINA



サイズ

幅：18cm×高さ：29cm×マチ：5cm×ストラップの長さ：66-116cm

※ストラップは取り外しが可能です。

こちらの商品は、メーカー公式の採寸基準で計測しています。