『ANTI HERO アンタイヒーロー スケートボード デッキ TAYLOR KIRSHNER EAGLE DECK 8.25インチ NO178【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 02時 43分に出品され03月25日 02時 43分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在190件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ
・8.25 x 32 インチ
(約 20.955 x 81.28 cm)
WB : 14.38 in (約 36.5252 cm)
商品説明
・GRANT TAYLORプロモデル。
・イーグル アレンジ グラフィック。
・抑え目のキックで、反応が早く弾きが良いシェイプ。
・安定感抜群の横幅8.25インチ。
・ストリートからパーク、ランプ迄オールラウンドに使える一枚。
素材
カナディアンメイプル、ウッド、木
内容
ボード本体1枚、選べるデッキテープ1枚
仕様
カナディアンメイプル7プライ
ブランド
ANTI HERO、アンタイヒーロー、アンチヒーロー
インフォメーション
・撮影場所やパソコンの環境等により色が実際と異なる場合がございます。
・実店舗とかねていますので、商品が完売の場合がございます。ご了承くださいませ。
・デッキ面(デッキテープを貼る面)が木目の場合、染色板(ステイン)のカラーはアソートです。
・デッキのみ(ウィール等の付属品なし)の商品です。
対象
ISLE DECK アイル デッキ TEAM GORDON DE LOS SANTOS COLOR ARTIST SERIES 7.5 スケートボード スケボー
¥ 8316
リアル REAL スケボー スケートボード デッキ CLASSIC OVAL R1 DECK 7.75インチ NO181
¥ 8316
エイプリル ガイ マリアノ マザー ネクター デッキ APRIL GUY MARIANO MOTHER NECTAR DECK スケートボード スケボー 板 Size:8.0
¥ 8316
OJ WHEEL オージェー ウィール DOUBLE DURO PROTOTYPES MINI COMBO（101/95A） 58mm スケートボード スケボー
¥ 8316
OJ WHEEL オージェー ウィール DOUBLE DURO PROTOTYPES MINI COMBO（101/95A） 53mm スケートボード スケボー
¥ 8316
SANTA CRUZ DECK サンタクルーズ デッキ EMMANUEL GUZMAN DINING WITH THE DEAD 8.27 スケートボード スケボー
¥ 8316
ANTIHERO DECK アンチヒーロー デッキ FRANK GERWER GRIMPLESTIX COLORING BOOK BLUE STAIN 8.75 FLYER SHAPE スケートボード スケボー
¥ 8316
SANTA CRUZ DECK サンタクルーズ デッキ ERIC DRESSEN ROSE CREW THREE 9.31 スケートボード スケボー
¥ 8316
エイプリル エイプリル ブラック ロゴ デッキ APRIL AP BLACK OG LOGO DECK スケートボード スケボー 板 Col:BLACK/RED Size:8.0
¥ 8316
CREATURE DECK クリーチャー デッキ JOHN GARDNER ABYSS 8.84 スケートボード スケボー
¥ 8316
スケートボード デッキ アンタイヒーロー ANTI HERO DECK THE TEN CURBMANDMENTS TEAM SERIES BLACK WIDOW 8.5 X 31.7 人気の短めデッキ
¥ 8316
エイプリル ユウト ホリゴメ トロピカル デッキ APRIL YUTO-HORIGOME TROPICAL DECK スケートボード 板 堀米 雄斗 ストリート S:8.0
¥ 8316
SANTA CRUZ DECK サンタクルーズ デッキ TEAM CONTRA DOT 7.5 スケートボード スケボー
¥ 8316
サンダー THUNDER／SONORAS BLACK 147 HI トラック
¥ 8316
エイプリル イッシュ セペダ ジオグラフィー デッキ APRIL ISH CEPEDA GEOGRAPHIC DECK スケートボード スケボー 板 ストリート S:8.0
¥ 8316
エイプリル エイプリル レッド ロゴ デッキ APRIL AP RED OG LOGO DECK スケートボード スケボー 板 ストリート Col:RED/BLK Size:8.0
¥ 8316
エイプリル エイプリル ブラック ロゴ デッキ APRIL AP BLACK OG LOGO DECK スケートボード スケボー 板 Col:BLACK/RED Size:8.25
¥ 8316
ボード ブレザー LED スケートボード ライト - ロングボード ライト ナイト ライディング用のスケートボード ライト。パーフェクト ロング
¥ 8315
落札価格8316円
190 入札履歴
終了
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