『ANTI HERO アンタイヒーロー スケートボード デッキ TAYLOR KIRSHNER EAGLE DECK 8.25インチ NO178【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 02時 43分に出品され03月25日 02時 43分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在190件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ

・8.25 x 32 インチ

(約 20.955 x 81.28 cm)

WB : 14.38 in (約 36.5252 cm)



商品説明

・GRANT TAYLORプロモデル。

・イーグル アレンジ グラフィック。

・抑え目のキックで、反応が早く弾きが良いシェイプ。

・安定感抜群の横幅8.25インチ。

・ストリートからパーク、ランプ迄オールラウンドに使える一枚。



素材

カナディアンメイプル、ウッド、木



内容

ボード本体1枚、選べるデッキテープ1枚



仕様

カナディアンメイプル7プライ



ブランド

ANTI HERO、アンタイヒーロー、アンチヒーロー



インフォメーション

・撮影場所やパソコンの環境等により色が実際と異なる場合がございます。

・実店舗とかねていますので、商品が完売の場合がございます。ご了承くださいませ。

・デッキ面(デッキテープを貼る面)が木目の場合、染色板(ステイン)のカラーはアソートです。

・デッキのみ(ウィール等の付属品なし)の商品です。







対象