『Gillette Fusion ProGlide手動メンズRazor Blade Refills、6カウント、メンズカミソリ/ブレ 並行輸入品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 19時 27分に出品され03月26日 19時 27分に終了予定です。即決価格は8,307円に設定されています。現在639件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名: Gillette Fusion ProGlide手動メンズRazor Blade Refills、6カウント、メンズカミソリ/ブレード 4Pack (4 Cartridge) Gillette Venus Deluxe Smooth Platinum Razors for Women， 1 Venus Razor， 2 Razor Blade Refills， Metal Handle with Anti-Slip Grip
ブランド: Gillette
商品サイズ: 3 Piece Set
高さ: 19cm
横幅: 10cm
奥行: 5cm
重量: 100g
商品番号: 4335078726
色: BLUE
素材: Metal
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落札価格8307円
639 入札履歴
終了
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