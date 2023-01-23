『Gillette Fusion ProGlide手動メンズRazor Blade Refills、6カウント、メンズカミソリ/ブレ 並行輸入品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 19時 27分に出品され03月26日 19時 27分に終了予定です。即決価格は8,307円に設定されています。現在639件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品名: Gillette Fusion ProGlide手動メンズRazor Blade Refills、6カウント、メンズカミソリ/ブレード 4Pack (4 Cartridge) Gillette Venus Deluxe Smooth Platinum Razors for Women， 1 Venus Razor， 2 Razor Blade Refills， Metal Handle with Anti-Slip Grip

ブランド: Gillette

商品サイズ: 3 Piece Set

高さ: 19cm

横幅: 10cm

奥行: 5cm

重量: 100g

商品番号: 4335078726

色: BLUE

素材: Metal