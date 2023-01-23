『NICEHCK Youth青春 ダイナミックドライバー1基 カナル型イヤホン 8.8mmベリリウムメッキ振動板 アルミニウム筐体 0.78m【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 00時 51分に出品され03月29日 00時 51分に終了予定です。即決価格は8,306円に設定されています。現在749件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
NICEHCK Youth青春 ダイナミックドライバー1基 カナル型イヤホン 8.8mmベリリウムメッキ振動板 アルミニウム筐体 0.78m
【商品説明】
・-【8.8mmベリリウムメッキ振動板を採用し、ピュアな音】Youthのドライバ構成：8.8mmベリリウムメッキ振動板のダイナミック ドライバー；ベリリウムメッキ振動板は変形しにくい、薄くて軽いという特徴を用い、原音により忠実な音を楽しめます；しっかりした低域、高音もとても華やか
・-【単結晶銅銀メッキケーブル付属】付属のケーブルには単結晶銅銀メッキを採用し、3.5mmプラグ+0.78mm 2Pinリケーブル対応、Youthはさらに良質のケーブルを採用します；高忠実度、高解像度、非常に優れたレベルのディテール表現力は高い
・-【快適な装着感の実現】Youthイヤホンはアルミニウム合金キャビティを搭載
【サイズ】
高さ : 4.10 cm
横幅 : 10.40 cm
奥行 : 13.20 cm
重量 : 170.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
NICEHCK Youth青春 ダイナミックドライバー1基 カナル型イヤホン 8.8mmベリリウムメッキ振動板 アルミニウム筐体 0.78m
¥ 8306
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落札価格8306円
749 入札履歴
終了
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