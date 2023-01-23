『（正規品）マッドマックス ゼファー ゼファー カイ ZRX400 カワサキ ゼファー400/ZRX400用 極太 タンデムバー（ブラック） MADM…【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 23時 56分に出品され03月03日 23時 56分に終了予定です。即決価格は8,306円に設定されています。現在754件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー名：マッドマックス / MADMAX
商品名：カワサキ ゼファー400/ZRX400用 極太 タンデムバー（ブラック）
メーカー品番：MM19-K011-01
JANコード：4589579439580
ZEPHYR ゼファー ZEPHYR X ゼファー カイ ZRX ZRX400 ブラック スチール パイプ径：28φ リア廻りのドレスアップに！ ※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。※取り付け中に生じた不具合に関しましてはMADMAX社にて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。 ※画像はイメージです。
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落札価格8306円
754 入札履歴
終了
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