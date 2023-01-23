『プロックス(PROX) 太刀エアーK 63L TACAK63L【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 09時 15分に出品され03月21日 09時 15分に終了予定です。即決価格は8,304円に設定されています。現在857件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プロックス(PROX) 太刀エアーK 63L TACAK63L



【商品説明】

・PEラインwt.MAX1.5号

・ルアーwt.MAX200g

・先径:1.9mm / 元径:7.5mm

・標準全長:190cm仕舞寸法:98cm継数:2本

・標準自重:121gカーボン:97%



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 7.00 cm

奥行 : 101.00 cm

重量 : 330.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。