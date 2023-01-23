『ルビンローザ Rubin Rosa チェンジカラーキュービックジルコニア ネックレス RB-SJ803【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 05時 11分に出品され03月17日 05時 11分に終了予定です。即決価格は8,302円に設定されています。現在365件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ルビンローザ Rubin Rosa チェンジカラーキュービックジルコニア ネックレス RB-SJ803



【商品説明】

・オリジナルBOXに入れてお届けします

・チェンジカラーキュービックジルコニア：1石

・素材：スターリングシルバー、チェンジカラーキュービックジルコニア、クリアキュービックジルコニア



【サイズ】

高さ : 6.70 cm

横幅 : 9.90 cm

奥行 : 11.10 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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Rosa

チェンジカラーキュービックジルコニア

ネックレス

RB-SJ803