『ルビンローザ Rubin Rosa チェンジカラーキュービックジルコニア ネックレス RB-SJ803【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 05時 11分に出品され03月17日 05時 11分に終了予定です。即決価格は8,302円に設定されています。現在365件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ルビンローザ Rubin Rosa チェンジカラーキュービックジルコニア ネックレス RB-SJ803
【商品説明】
・オリジナルBOXに入れてお届けします
・チェンジカラーキュービックジルコニア：1石
・素材：スターリングシルバー、チェンジカラーキュービックジルコニア、クリアキュービックジルコニア
【サイズ】
高さ : 6.70 cm
横幅 : 9.90 cm
奥行 : 11.10 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
LAmoreEterno ペアブレスレット ステンレス アンクレット 2way ブルーダイヤモンド 馬蹄 ホースシュー サージカルステンレ
¥ 8302
ライオンハート LION HEART シルバー シングルピアス 01EA0941SA
¥ 8302
天然石・パワーストーン hinryo 今月の半額 AAAAA アメジスト 紫水晶 鑑別済・本物保証 ブレスレット ポーチ付き ブラジル産 天然石 パワーストーン (
¥ 8302
ブルートパーズ ブルームーン スカイブルートバーズ ピアス K10 イエローゴールド スタッド シリコン製ダブルロックキャッチ仕様 ドロップモチーフ
¥ 8302
ピンクトルマリン ブルームーン ローズクォーツ ピアス K10 イエローゴールド ドロップモチーフ スタッド シリコン製ダブルロックキャッチ
¥ 8302
四葉のクローバー 18金 アコヤ真珠 キュービックジルコニア ピアス 18k K18 イエローゴールド パール 真珠 6月 誕生石 レディー
¥ 8301
四葉のクローバー エメラルド 10金 スタッドピアス K10 イエローゴールド キュービックジルコニア 5月 誕生石 レディース 女性 ：S
¥ 8301
スワロフスキー SWAROVSKI 5215038 クリスタルパヴェ スワンモチーフ ペンダント ネックレス Iconic Swan 並行輸
¥ 8301
四葉のクローバー エメラルド 10金 スタッドピアス K10 イエローゴールド キュービックジルコニア 5月 誕生石 レディース 女性 ：S
¥ 8301
四葉のクローバー 18金 アコヤ真珠 キュービックジルコニア ピアス 18k K18 イエローゴールド パール 真珠 6月 誕生石 レデ
¥ 8301
四葉のクローバー スーパーキュービックジルコニア 10金 フックピアス K10 10k ホワイトゴールド レディース 女性：Sa433
¥ 8301
四葉のクローバー スーパーキュービックジルコニア 10金 フックピアス K10 10k ホワイトゴールド レディース 女性：Sa433
¥ 8301
ミワホウセキ miwahouseki 11月 誕生石 ブルートパーズ ホワイト ゴールド 一粒 ネックレス WG0702BT
¥ 8301
2PIECES r0697-pair ブランド名 ペアリング シルバー925 シルバーリング 羽根 フェザー ギフトBOX付き
¥ 8301
宝石の森 ピアス キュービックジルコニア K18 イエローゴールド 馬蹄 スタッド シンプル シリコン製ダブルロックキャッチ
¥ 8301
宝石の森 ピアス キュービックジルコニア K18 イエローゴールド 馬蹄 スタッド シンプル シリコン製ダブルロックキャッチ
¥ 8301
KASHIMAプラチナ900 0.15ct ダイヤモンド 一粒石 アメリカン フック ピアス
¥ 8301
Swarovski スワロフスキー Dazzling Swan クリスタル ピアス
¥ 8301
落札価格8302円
365 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！