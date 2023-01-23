千吉・強力剪定三段伸縮高枝切鋏・SGLP-1 園芸道具：高枝切：伸縮式高枝切【お歳暮】

商品情報

【用途】

高枝切鋏。



【機能・特徴】

剪定・整枝・収穫作業用です。

切る、つかむ、果樹収穫に最適。

付属の鋸刃で枝切り作業も。

３段パイプで３．０ｍまで伸縮可能。

コンパクト収納で車のトランクにはいります。



【仕様】

生木切断能力：約15mmまで。

伸縮サイズ：1.4〜3m(6段階調節)。

鋸刃付。



【材質】

刃部：刃物鋼。

柄部：アルミ。



【商品サイズ】幅９０×高さ１４４０×奥行５０ｍｍ 重量１３００ｇ



【注意事項ほか】

本来の用途以外には使用しないで下さい。使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。

使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。