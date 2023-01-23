『千吉・強力剪定三段伸縮高枝切鋏・SGLP-1 園芸道具：高枝切：伸縮式高枝切【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 19時 37分に出品され03月12日 19時 37分に終了予定です。即決価格は8,302円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【用途】
高枝切鋏。
【機能・特徴】
剪定・整枝・収穫作業用です。
切る、つかむ、果樹収穫に最適。
付属の鋸刃で枝切り作業も。
３段パイプで３．０ｍまで伸縮可能。
コンパクト収納で車のトランクにはいります。
【仕様】
生木切断能力：約15mmまで。
伸縮サイズ：1.4〜3m(6段階調節)。
鋸刃付。
【材質】
刃部：刃物鋼。
柄部：アルミ。
【商品サイズ】幅９０×高さ１４４０×奥行５０ｍｍ 重量１３００ｇ
【注意事項ほか】
本来の用途以外には使用しないで下さい。使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
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落札価格8302円
554 入札履歴
終了
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