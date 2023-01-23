知育玩具 子供テント プレイテント PVC ゲームハウス 簡易テント 室内 室外 隠れ家 秘密基地 おもちゃ テントハウス 睡眠テント 子供部屋 キッズテント プレイハ【年末の贈り物】

商品情報

ご注意：他の人形など飾りものは付属しておりません。





セット内容：テントのみ





カラー：イエロー ピンク ブルー





素材：その他





サイズ：120*100*130cm





年齢：6ヶ月~12歳





商品機能：子供用ベッド/独立した空間 /ゲームハウス





【使用上の注意事項】



※改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。





※ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。





サイズについて、素人の採寸なので、若干誤差±3cmがございますが、ご了承くださいませ。





商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、お客様が使用するパソコンのモニター設定や

部屋の照明により多少、色の変化が感じられる場合がございます。





機械による生産の為、生地の継ぎ目の若干のズレやほつれなど、形やサイズに多少の誤差が生じる場合がございます。