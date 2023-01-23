『知育玩具 子供テント プレイテント PVC ゲームハウス 簡易テント 室内 室外 隠れ家 秘密基地 おもちゃ テントハウス 睡眠テント 子供部屋 キッズテント プレイハ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 14時 52分に出品され04月20日 14時 52分に終了予定です。即決価格は8,302円に設定されています。現在817件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ご注意：他の人形など飾りものは付属しておりません。
セット内容：テントのみ
カラー：イエロー ピンク ブルー
素材：その他
サイズ：120*100*130cm
年齢：6ヶ月~12歳
商品機能：子供用ベッド/独立した空間 /ゲームハウス
【使用上の注意事項】
※改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。
※ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。
サイズについて、素人の採寸なので、若干誤差±3cmがございますが、ご了承くださいませ。
商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、お客様が使用するパソコンのモニター設定や
部屋の照明により多少、色の変化が感じられる場合がございます。
機械による生産の為、生地の継ぎ目の若干のズレやほつれなど、形やサイズに多少の誤差が生じる場合がございます。
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落札価格8302円
817 入札履歴
終了
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