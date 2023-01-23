『ドライヤー 大風量 速乾 乾燥時間50％短縮 マイナスイオン ヘアドライヤー 高速11万回転/分 強力 23m/s 軽量 静穏 小型 高級【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 17時 10分に出品され04月19日 17時 10分に終了予定です。即決価格は8,301円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ドライヤー 大風量 速乾 乾燥時間50％短縮 マイナスイオン ヘアドライヤー 高速11万回転/分 強力 23m/s 軽量 静穏 小型 高級



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 30.90 cm

重量 : 1.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。