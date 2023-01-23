『サンワダイレクト LED ビデオライト 明るさ95段階・色温度35段階 ディスプレイ付 充電式 角度調整 三脚対応 200-DG019【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月30日 01時 30分に出品され04月30日 01時 30分に終了予定です。即決価格は8,294円に設定されています。現在624件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サンワダイレクト LED ビデオライト 明るさ95段階・色温度35段階 ディスプレイ付 充電式 角度調整 三脚対応 200-DG019



【商品説明】

・コンパクトで持ち運びに便利なカメラ用LEDライトです。一瞬だけ明るく照らすフラッシュと違い、常時点灯タイプなのでイメージした光で撮影できます。

・充電式バッテリー内蔵で充電ケーブル1本で充電できます。マグネットを内蔵しており、金属面へ貼り付けることができます。

・明るさは95段階（5～100%）、色温度は35段階（3000K～6500K）で調整が可能です。

・背面に色温度、色量、バッテリー残量をデジタルで表示します。動画配信用や表情や手元を照らす、テレワーク・在宅勤務用にも最適です。

・高輝度のLEDを96個搭載しています。カメラ・ビデオカメラのシューに取り付けて使用できます



【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 12.90 cm

奥行 : 17.90 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。