『宇治の露製茶 玄米茶 ティーバッグ 20P ×30箱(1ケース)【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 01時 37分に出品され03月06日 01時 37分に終了予定です。即決価格は8,294円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
宇治の露製茶 玄米茶 ティーバッグ 20P ×30箱(1ケース)
【商品説明】
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8294円
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終了
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