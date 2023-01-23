『.a all over the world シルク モダール ショール ストール 大判 モダール ペイズリー柄 レディース 花柄 高級 絹【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 20時 45分に出品され03月25日 20時 45分に終了予定です。即決価格は8,292円に設定されています。現在601件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
.a all over the world シルク モダール ショール ストール 大判 モダール ペイズリー柄 レディース 花柄 高級 絹
【商品説明】
・70×190センチの大判ストール、肌さわりも抜群の柔らかさ、非常に軽く巻いているのを忘れる程です。絹独特のさらりとした肌触りは軽く使い勝手のいいショール。
・【.a all over the world】 JPコンセプトオリジナル 大判 繊細なペイズリー模様の高品質なシルクジャガード、シルクとモダールのストール。
・インドの伝統的な模様のペイズリーと花のモチーフが非常に細かく織り込まれたシルクジャガード。緻密な高級感あふれる巻き方をいろいろアレンジできます。
・メイン素材: シルク
・年代を選ばず、大切な方へのプレゼントにも、大変喜ばれる高品質ジャガード絹ストールになります。
・素材構成: 50%
【サイズ】
高さ : 1.40 cm
横幅 : 26.40 cm
奥行 : 27.40 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8292円
601 入札履歴
終了
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