『TP-LINK TL-SG1016D ブラック 16ポートギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 02時 57分に出品され03月10日 02時 57分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在985件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品特長・スペック

16 10/100/1000Mbpsポート。



革新的な省エネ技術で最大15%*の電力を節約。



学習機能付きのMACアドレス、オートMDI/MDIX 及び オートオートネゴシエーションをサポート。



プラッグアンドプレー。



【ハードウェア機能】

* 規格及びプロトコル：IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x

* インターフェイス：16 10/100/1000Mbps RJ45 ポート（オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX）

* ネットワーク メディア：

・10ベース-T: UTPカテゴリー3、4、5 ケーブル (最大100メートル)

・100ベース-TX/1000ベース-T: UTP カテゴリー5、5eまたは 以上 ケーブル(最大100メートル)

* ファンの数量：ファンレス

* 物理セキュリティ ロック：No

* 電源：100-240VAC、50/60Hz

* 消費電力：最大: 13.3W (220V/50Hz)

* 寸法（幅 X 奥行き X 高さ）：11.6*7.1*1.7 インチ (294*180*44 ミリメートル)

* 最大消費電力：9.95W(220V/50Hz)

* 最大放熱：33.93BTU/h



【パフォーマンス】

* スイッチング容量：32Gbps

* パケット伝送レート：23.8Mpps

* MACアドレス テーブル：8K

* ジャンボ フレーム：10KB

* グリーンテクノロジー：省エネ技術で最大15％の電力を節約する

* 伝送方式：保存そして伝送



【その他】

* 認証：FCC、CE、RoHs

* パッケージ内容：

・16ポート ギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ

・電源コード

・インストール ガイド

・ラックマウント キッド

・ラバーフィート

* システム要件：Microsoft Windows XP、Vista、Windows 7 または Windows 8、MAC OS、NetWare、UNIX または Linux

* 動作環境：

・動作温度: 0~50 (32F~122F)

・保存温度: -40~70（-40F~158F）

・動作湿度: 10%~90%（結露なし）

・保存湿度: 5%~90%（結露なし） 商品カテゴリ XPRICE !店 パソコン ネットワーク機器 スイッチングハブ スマホ、タブレット、パソコン パソコン周辺機器 ルーター、ネットワーク機器 有線LAN スイッチングハブ

JANコード/ISBNコード 6935364093914

商品コード 6935364093914