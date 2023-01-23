『TP-LINK TL-SG1016D ブラック 16ポートギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 02時 57分に出品され03月10日 02時 57分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在985件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
16 10/100/1000Mbpsポート。
革新的な省エネ技術で最大15%*の電力を節約。
学習機能付きのMACアドレス、オートMDI/MDIX 及び オートオートネゴシエーションをサポート。
プラッグアンドプレー。
【ハードウェア機能】
* 規格及びプロトコル：IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x
* インターフェイス：16 10/100/1000Mbps RJ45 ポート（オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX）
* ネットワーク メディア：
・10ベース-T: UTPカテゴリー3、4、5 ケーブル (最大100メートル)
・100ベース-TX/1000ベース-T: UTP カテゴリー5、5eまたは 以上 ケーブル(最大100メートル)
* ファンの数量：ファンレス
* 物理セキュリティ ロック：No
* 電源：100-240VAC、50/60Hz
* 消費電力：最大: 13.3W (220V/50Hz)
* 寸法（幅 X 奥行き X 高さ）：11.6*7.1*1.7 インチ (294*180*44 ミリメートル)
* 最大消費電力：9.95W(220V/50Hz)
* 最大放熱：33.93BTU/h
【パフォーマンス】
* スイッチング容量：32Gbps
* パケット伝送レート：23.8Mpps
* MACアドレス テーブル：8K
* ジャンボ フレーム：10KB
* グリーンテクノロジー：省エネ技術で最大15％の電力を節約する
* 伝送方式：保存そして伝送
【その他】
* 認証：FCC、CE、RoHs
* パッケージ内容：
・16ポート ギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ
・電源コード
・インストール ガイド
・ラックマウント キッド
・ラバーフィート
* システム要件：Microsoft Windows XP、Vista、Windows 7 または Windows 8、MAC OS、NetWare、UNIX または Linux
* 動作環境：
・動作温度: 0~50 (32F~122F)
・保存温度: -40~70（-40F~158F）
・動作湿度: 10%~90%（結露なし）
・保存湿度: 5%~90%（結露なし）
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
6935364093914
商品コード
6935364093914
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落札価格8288円
985 入札履歴
終了
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