『イーストボーイ スクエアリュック 22L EBY19 ピンク 15【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 17時 23分に出品され05月07日 17時 23分に終了予定です。即決価格は8,284円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「EASTBOY(イーストボーイ)」より引用"



【商品名】

イーストボーイ スクエアリュック 22L EBY19 ピンク 15



【商品説明】

・サイズ/(本体)約32×43×17cm (容量)22L

・ポケット/外側ポケット：メッシュポケット×2／ファスナーポケット×1 内側ポケット：オープンポケット×2／ファスナーポケット×1／クッションパッド入りA4サイズポケット×1

・生産国/中国

・留め具の種類: ファスナー

・素材/ポリエステル

・表地: ポリエステル

・重さ/約690g



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。