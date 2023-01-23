『イーストボーイ スクエアリュック 22L EBY19 ピンク 15【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 17時 23分に出品され05月07日 17時 23分に終了予定です。即決価格は8,284円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「EASTBOY(イーストボーイ)」より引用"
【商品名】
イーストボーイ スクエアリュック 22L EBY19 ピンク 15
【商品説明】
・サイズ/(本体)約32×43×17cm (容量)22L
・ポケット/外側ポケット：メッシュポケット×2／ファスナーポケット×1 内側ポケット：オープンポケット×2／ファスナーポケット×1／クッションパッド入りA4サイズポケット×1
・生産国/中国
・留め具の種類: ファスナー
・素材/ポリエステル
・表地: ポリエステル
・重さ/約690g
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8284円
747 入札履歴
終了
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