『作務衣 さむえ メンズ 男性 綿ポリ 無地 黒色 Ｍ Ｌ ＬＬ 部屋着 ユニフォーム 簡単 男物 紳士用 (M)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 23時 43分に出品され03月10日 23時 43分に終了予定です。即決価格は8,283円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
男性用甚平
【商品名】
作務衣 さむえ メンズ 男性 綿ポリ 無地 黒色 Ｍ Ｌ ＬＬ 部屋着 ユニフォーム 簡単 男物 紳士用 (M)
【商品説明】
・サイズ： Ｍ（適応身長約165～175ｃｍ・胴囲76～84ｃｍ・胸囲88～96ｃｍ）/
・メイン素材: ポリエステル・綿
・素材構成: ポリエステル・綿
・素材：ポリエステル65％・綿35％/中
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【ご注意】
個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。
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落札価格8283円
738 入札履歴
終了
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