『CORSAIR K55 RGB PRO ゲーミングキーボード、ブラック- IP42 防塵・防滴 - 取り外し可能なパームレスト - 専用メデ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 05時 07分に出品され03月10日 05時 07分に終了予定です。即決価格は8,283円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CORSAIR K55 RGB PRO ゲーミングキーボード、ブラック- IP42 防塵・防滴 - 取り外し可能なパームレスト - 専用メデ
【商品説明】
・6 種類のオンボードライティング効果でデスクトップをライトアップしたり、各ライティングゾーンに 1 つのカラーを割り当てたり、CORSAIR iCUE ソフトウェアを使って 5 つの RGB ライティングゾーンにわたり、自分独自の鮮やかなライティング効果をプログラミングしたりできます。
・CORSAIR iCUE ソフトウェアで簡単にセットアップできる 6 つの専用マクロキーを使って、わずか 1 回のストロークで機能やショートカット、キープレスを有効化したり、Elgato Stream Deck ソフトウェアを介してすぐにストリーミングコマンドを使用したりできます。
・IP42 防塵・防滴設計によ
【サイズ】
高さ : 7.60 cm
横幅 : 20.20 cm
奥行 : 52.00 cm
重量 : 1.28 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ロジクール ワイヤレスマウス 無線 静音 Bluetbooth Unifying 7ボタン M590RU ルビー ワイヤレス マウス win
¥ 8282
ロジクール ワイヤレスマウス 無線 静音 Bluetbooth Unifying 7ボタン M590RU ルビー ワイヤレス マウス win
¥ 8282
Logicool G ロジクール G ゲーミングマウス ワイヤレス G703h HERO 25Kセンサー LIGHTSPEED 無線 エルゴ
¥ 8282
SIROOLAC グラスゲーミングマウスパッド 320mm×360mm FPSゲーム 特殊強化ガラス 耐久性に優れ 厚さ3mm 正確かつ迅速
¥ 8282
Razer Mamba Elite mice USB Optical 16000 DPI Right-hand
¥ 8281
Razer DeathAdder Elite エルゴノミック ゲーミングマウス
¥ 8281
Glorious PBT Caribbean Ocean Key Caps メカニカルキーボード用 114キーキャップセット GLO-KC-
¥ 8281
特別価格CORSAIR HARPOON- RGB Gaming Mouse - Lightweight Design - 6，000 DPI Optical 好評販売中
¥ 8281
Glorious ゲーミングマウス Model D Mouse Glossy Black 軽量 ハニカムデザイン 右利き用 GD-GBLAC
¥ 8281
国内正規品 ゲーミングマウス Mionix Naos 8200 NAOS-8200
¥ 8281
ワイヤレスマウス、マルチデバイスワイヤレスマウスプロフェッショナルプログラマブルゲーミングマウス、26000DPI、2.4G BT有線3モー
¥ 8281
SteelSeries ゲーミングマウス 有線 超軽量 IP54規格 防水 防塵 SuperMeshケーブル 10ゾーンRGBイルミネーショ
¥ 8280
COUGAR ゲーミングキーボード VANTAR AX Pink 有線 シザースイッチ アルミニウムフレーム 2段階の角度調整 アンチゴース
¥ 8280
Kensington オービットワイヤレスモバイルトラックボール K72352JP ブラック
¥ 8279
Pulsar Gaming Gears PCMK メカニカル ゲーミング キーボード TKL JIS 日本語配列 ホットスワップ 80% 9
¥ 8279
Digio2 Q 小型 トラックボール Bluetoothマウス 静音 5ボタン ホワイト 48378
¥ 8279
OZONE 有線光学式ゲーミングマウス Neon M50 WHITE OZNEONM50W
¥ 8279
国内正規品ゲーミングマウス SteelSeries Sensei 310 Black 62432
¥ 8278
落札価格8283円
927 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！