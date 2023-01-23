CORSAIR K55 RGB PRO ゲーミングキーボード、ブラック- IP42 防塵・防滴 - 取り外し可能なパームレスト - 専用メデ【2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

CORSAIR K55 RGB PRO ゲーミングキーボード、ブラック- IP42 防塵・防滴 - 取り外し可能なパームレスト - 専用メデ



【商品説明】

・6 種類のオンボードライティング効果でデスクトップをライトアップしたり、各ライティングゾーンに 1 つのカラーを割り当てたり、CORSAIR iCUE ソフトウェアを使って 5 つの RGB ライティングゾーンにわたり、自分独自の鮮やかなライティング効果をプログラミングしたりできます。

・CORSAIR iCUE ソフトウェアで簡単にセットアップできる 6 つの専用マクロキーを使って、わずか 1 回のストロークで機能やショートカット、キープレスを有効化したり、Elgato Stream Deck ソフトウェアを介してすぐにストリーミングコマンドを使用したりできます。

・IP42 防塵・防滴設計によ



【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 20.20 cm

奥行 : 52.00 cm

重量 : 1.28 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。