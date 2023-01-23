『SunFounder Raspberry Pi 用の7インチHDMI 1024×600 IPS LCD タッチスクリーンモニター，Raspb【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 22時 09分に出品され03月22日 22時 09分に終了予定です。即決価格は8,282円に設定されています。現在130件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SunFounder Raspberry Pi 用の7インチHDMI 1024×600 IPS LCD タッチスクリーンモニター，Raspb
【商品説明】
・プラグアンドプレイ（Plug&Play） - マイクロUSBとHDMIポートを搭載。HDMIコネクタを介してタッチモニターをデバイスに接続し、USB経由で給電されます。USB給電のタッチ機能を実装実現するには、電源コードやドライバが不要です。
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・低消費電力 - ラズベリーパイモニターは低消費電力で、PCとの接続に優れた効果があります。ソフトドライバーを沢山インストールしても問題ありません。
・対応OS - Raspbian/ Win7/ Win8/ Win10（プラグアンドプレイ/Plug&Play）、Android/ Linux（先に配置す
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 14.60 cm
奥行 : 19.00 cm
重量 : 420.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8282円
130 入札履歴
終了
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