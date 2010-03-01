MINI ミニ [R56] クーパー DBA-SU16・CBA-SU16用/VARTA 560-408-054 LN2 ブルーダイナミックバッテリー【コストコ お買い得】

商品情報

メーカー：VARTA/バルタ (韓国製)

商品名：Blue Dynamic/ブルーダイナミック

品 番：560 408 054 (560-408-054)

規格/コード：LN2/D24

性 能：20時間率 60(Ah)/CCA 540(A)

サイズ(mm)：横幅 242×奥行 175×高さ 190

保証期間：出荷日より2年または4万キロ



車 名：MINI/ミニ(BMW)

車 種：ミニ [R56]

モデル：クーパー

車両型式：DBA-SU16，CBA-SU16

エンジン型式：N16 B16A

年 式：2010.03〜2013.11

新車搭載：LN2 55Ah/60Ah

互換品：LN2，LN2EFB，LN2AGM，PSIN-6C，SLX-6C，BEL-60-L2，BAL-60-L2，555-30，562-19，555059042，560408054，560500056，560901068

備 考：



【注 意】

・車両に搭載されているバッテリーのサイズ/容量/CCA/品番/端子位置を必ずご確認の上お選び下さい。

・年式は製造を基準にしているため、車検証の登録日と異なる場合がございますので現在搭載されているバッテリーを必ずご確認下さい。



≪発送について≫

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