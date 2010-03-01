『MINI ミニ [R56] クーパー DBA-SU16・CBA-SU16用/VARTA 560-408-054 LN2 ブルーダイナミックバッテリー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 11時 45分に出品され03月08日 11時 45分に終了予定です。即決価格は8,281円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー：VARTA/バルタ (韓国製)
商品名：Blue Dynamic/ブルーダイナミック
品 番：560 408 054 (560-408-054)
規格/コード：LN2/D24
性 能：20時間率 60(Ah)/CCA 540(A)
サイズ(mm)：横幅 242×奥行 175×高さ 190
保証期間：出荷日より2年または4万キロ
車 名：MINI/ミニ(BMW)
車 種：ミニ [R56]
モデル：クーパー
車両型式：DBA-SU16，CBA-SU16
エンジン型式：N16 B16A
年 式：2010.03〜2013.11
新車搭載：LN2 55Ah/60Ah
互換品：LN2，LN2EFB，LN2AGM，PSIN-6C，SLX-6C，BEL-60-L2，BAL-60-L2，555-30，562-19，555059042，560408054，560500056，560901068
備 考：
【注 意】
・車両に搭載されているバッテリーのサイズ/容量/CCA/品番/端子位置を必ずご確認の上お選び下さい。
・年式は製造を基準にしているため、車検証の登録日と異なる場合がございますので現在搭載されているバッテリーを必ずご確認下さい。
≪発送について≫
こちらの商品につきましてはメーカー直送の為、代金引換及び離島への発送は出来ませんのでご了承下さい。
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落札価格8281円
618 入札履歴
終了
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