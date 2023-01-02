『ダイワ(DAIWA) 振出投げ竿 プライムサーフT・W 25-405・W 釣り竿【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 10時 44分に出品され04月27日 10時 44分に終了予定です。即決価格は8,280円に設定されています。現在619件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カラー：silver
サイズ：(m):4.05
スタイル：25-405
ロッド(釣り竿)タイプ:スピニング
全長(m):4.05 / 仕舞(cm):112
継数(本):4 / 自重(g):370
先径/元径(mm):2.1/23.7
錘負荷(号):20.-30
リールシート位置(cm):78
カーボン含有率(%):92
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落札価格8280円
619 入札履歴
終了
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