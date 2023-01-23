『ナガイレーベン NAGAILEBEN 男子シングル診察衣 HE4950 Sサイズ Tネイビー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月30日 20時 38分に出品され04月30日 20時 38分に終了予定です。即決価格は8,278円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ナガイレーベン NAGAILEBEN 男子シングル診察衣 HE4950 Sサイズ Tネイビー



【商品説明】

・内容量:1

・着丈89 バスト104 肩巾43 半袖55.5(cm)



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 42.80 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。