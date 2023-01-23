『HEMTTアメリカ軍重高機動戦術トラックUS.ARMYミリタリー型6輪駆動 大型ラジコンカーRC「TG-SIX」【2024年最新】 』はヤフオクでから05月06日 07時 51分に出品され05月06日 07時 51分に終了予定です。即決価格は8,278円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
HEMTTアメリカ軍重高機動戦術トラックUS.ARMYミリタリー型6輪駆動 大型ラジコンカーRC「TG-SIX」
【商品説明】
・※予告なく使用を変更する場合がございます。予めご了承下さいます様お願い致します。
・でかくてパワフル！ガンガン走る6輪駆動 RC TG-SIX（ティージーシックス）
・どんな障害物も乗り越える板バネ式サスペンション！！
・本体サイズ：約48×15.5×15.5ｃｍ
・本体電源：充電式（ＵＳＢ充電） ・送信機電源：単三電池３本（別売）
【サイズ】
高さ : 19.40 cm
横幅 : 28.40 cm
奥行 : 53.00 cm
重量 : 2.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8278円
558 入札履歴
終了
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