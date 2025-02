USB - C Type - C to 2.5インチSATA SSD HDD外付けエンクロージャ透明for Laptop & PC【2025年度カレンダ】

商品情報

【商品名】

USB - C Type - C to 2.5インチSATA SSD HDD外付けエンクロージャ透明for Laptop & PC



【商品説明】

・2.5インチSDDエンクロージャのケース(透明のタイプC to SATA外付けのHDD SSD / HDDは含まれています)素材:ABS、高硬度PC素材の色:透明ホワイト

・5?GB / s。USB 2.0?/ 1.1との下位互換性USB 3.0コントローラまでの転送速度をサポート接続するために使用されます。ホットスワッピング対応していますが、プラグアンドプレイ、ドライバが必要ありません。

・ツールフリーのドライブ取り付けは、近くで簡単な取り付け、取り外しのHDD / SSDデバイスでなければなりません。互換のオペレーティングシステムとのWindows 2000?/ Windows Me / Windows



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 8.80 cm

奥行 : 14.70 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。