『ジョインテックス / 会議イス FRS-10L IB インディゴブルー / ミーティングチェア / p706746【2024年最新】 』はヤフオクでから05月05日 13時 33分に出品され05月05日 13時 33分に終了予定です。即決価格は8,273円に設定されています。現在45件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 背・座ともにベンディングする「ＦＲＳ」ミーティングチェア（ＰＶＣレザー張り）／ブラック×インディゴブルー。背・座ともにベンディングし、しなやかな座り心地が得られます。座にパンチングの樹脂を使用しているので、座ると自然とたわみ、快適な座り心地が得られます。



商品詳細：

カラー：背＝ブラック×座＝インディゴブルー

座面高：４４０ｍｍ

座面寸法：Ｗ４１８×Ｄ４３５ｍｍ

材質：背＝ポリプロピレン、座（張地／芯材）＝ＰＶＣレザー張／ポリプロピレン、クッション＝ウレタンフォーム、脚＝φ１３ｍｍハイテンションスチールパイプ（粉体塗