『ジョインテックス / 会議イス FRS-10L IB インディゴブルー / ミーティングチェア / p706746【2024年最新】 』はヤフオクでから05月05日 13時 33分に出品され05月05日 13時 33分に終了予定です。即決価格は8,273円に設定されています。現在45件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
背・座ともにベンディングする「ＦＲＳ」ミーティングチェア（ＰＶＣレザー張り）／ブラック×インディゴブルー。背・座ともにベンディングし、しなやかな座り心地が得られます。座にパンチングの樹脂を使用しているので、座ると自然とたわみ、快適な座り心地が得られます。
商品詳細：
カラー：背＝ブラック×座＝インディゴブルー
座面高：４４０ｍｍ
座面寸法：Ｗ４１８×Ｄ４３５ｍｍ
材質：背＝ポリプロピレン、座（張地／芯材）＝ＰＶＣレザー張／ポリプロピレン、クッション＝ウレタンフォーム、脚＝φ１３ｍｍハイテンションスチールパイプ（粉体塗
ＵＡＣＪ製箔 / マイホイル レギュラー 25cm×8m 60本入 / キッチン用品その他 / p726014
¥ 8268
馬印 / 壁掛ホワイトボード NV34 無地 1200×900mm / ホワイトボード（壁掛け） / p175818
¥ 8268
林製作所 新聞架 YS-N6 / シルバー 銀色 / オフィス用品 オフィス家具 / 19173
¥ 8265
スマートバリュー / 賞状額(金ラック)八二 10枚 B685J-82-10 / 賞状額 / p736413
¥ 8260
アスカ / 電動シャープナー芯先調整付き ホワイト3台 / 鉛筆削機 / p744038
¥ 8252
アスカ / 電動シャープナー 芯先調整付き ブルー 3台 / 鉛筆削機 / p744037
¥ 8252
Stretch 3 Teacher’s book with Online Classroom Presentation Tool Access Code
¥ 8247
Stretch 3 Teacher’s book with Online Classroom Presentation Tool Access Code
¥ 8247
Stretch 2 Teacher’s book with Online Classroom Presentation Tool Access Code
¥ 8247
Stretch 2 Teacher’s book with Online Classroom Presentation Tool Access Code
¥ 8247
Stretch 1 Teacher’s book with Online Classroom Presentation Tool Access Code
¥ 8247
Stretch 1 Teacher’s book with Online Classroom Presentation Tool Access Code
¥ 8247
Passages Level 2 Class Audio CDs: An Upper-level Multi-skills Course
¥ 8649
Passages Level 1 Class Audio CDs: An Upper-level Multi-skills Course
¥ 8649
Linear Algebra (Undergraduate Texts in Mathematics)
¥ 8642
The Empire Strikes Back: Indian Art Today (Saatchi Gallery)
¥ 8618
The Book of Wine (Book Of...)
¥ 8616
New Classic Interiors
¥ 8616
落札価格8273円
45 入札履歴
終了
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