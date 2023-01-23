『Anlik ロッジ型テント 4シーズン グランドシート・メッシュ一体 防風/防水/虫よけ ポール付 2~3人用【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 01時 39分に出品され03月28日 01時 39分に終了予定です。即決価格は8,273円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Anlik ロッジ型テント 4シーズン グランドシート・メッシュ一体 防風/防水/虫よけ ポール付 2~3人用
【商品説明】
・2ポールで設営及び撤去が簡単。付属バッグに収納すれば58×18cmほどのコンパクトサイズにまとまり、場所をとらず持ち運びが便利です。
・セット内容：テントX1、テントペグX13、ロープX8、ポール115cmX2、収納バッグX1、説明書X1
・ミリタリーライクなロッジ型テント、野性的で男らしい空間を実感。2人で使える十分な広さが確保できます。
・使用サイズ： W 145 x D 200 x H 110 CM
・収納サイズ： W 60 x D 20 x H 20 CM 重量：5KG
・日差しや雨を遮りながら通気性も確保。耐水圧の高い生地を採用しており、雨が降っても雨宿りできるので安心。また、テント前後がメ
【サイズ】
高さ : 22.00 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 42.00 cm
重量 : 5.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
DOD(ディーオーディー) ワンポールテントRX(M)用ハーフインナーテント TN3-950-GY
¥ 8272
メロウストア 日本製 セッティングテープ 4.0 小川張り タープ延長ベルト コネクションテープ MO-001A-OT， ブラック
¥ 8272
Sutekus テント タープ ウイング 用 アジャスタブル ポール 2本セット (レッド)
¥ 8272
GOYYI テントシート 防水 グランドシート レジャーシート 90/145/180/210/240cm 両面防水 耐水圧3000mm 雨除
¥ 8272
ogawa(オガワ) テント用 PVCマルチシート ティエラリンド用 258cm×170cm 1431
¥ 8272
キャンプテント ファミリー テント タープテント ワンタッチタープテント家族 3m サイドシート1枚付 UV加工 撥水 簡単 大型 キャンプ アウトドア
¥ 8272
ハピソン(Hapyson) YF-200B-W チェストライト INTIRAY ホワイト
¥ 8271
ストリーミングデバイス KEISON STREAM NET L
¥ 8271
ケシュア (QUECHUA) デカトロン キャンプ・登山・ハイキング テント 遮光性 遮熱性 防水性 耐風性 コンパクト 簡単設営 持ち運び
¥ 8271
KEISON STREAM NET L
¥ 8271
簡易 トイレ 折りたたみ 災害 セット 非常用 野外用 消臭 コンパクト 軽量 携帯 断水 水なし 防災 グッズ アウトドア キャンプ 処理
¥ 8270
ワンタッチテント 3?4人用 1秒設営 三用テント 二重層 uvカット加工 耐水圧3000mm ワンタッチ 設営簡単 キャンプ アウトドア
¥ 8270
ダイワ(DAIWA) PVコマゼ 400L 762212
¥ 8270
SAVOTTA サヴォッタ ストーンラック
¥ 8270
DOD(ディーオーディー) ワンタッチテント ゆったり使える 2人用 紐を引くだけ 簡単設営 T2-629-BK T2-629-BK
¥ 8269
waku fimac 大型 テント 3人用 4人用 5人用 ドームテント ツールームテント ファミリーテント 自立式 ダーク ブラウン キャンプ
¥ 8269
YAJIN CRAFT 軍幕テント用インナーテント 一人用 ソロ 軽量 メッシュテント モスキートネット 蚊帳 キャンプ用 アウトドア
¥ 8268
DOD(ディーオーディー) 5人用テントマット ウレタン厚6mm MA5-520
¥ 8268
落札価格8273円
968 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！