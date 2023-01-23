Anlik ロッジ型テント 4シーズン グランドシート・メッシュ一体 防風/防水/虫よけ ポール付 2~3人用【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

Anlik ロッジ型テント 4シーズン グランドシート・メッシュ一体 防風/防水/虫よけ ポール付 2~3人用



【商品説明】

・2ポールで設営及び撤去が簡単。付属バッグに収納すれば58×18cmほどのコンパクトサイズにまとまり、場所をとらず持ち運びが便利です。

・セット内容：テントX1、テントペグX13、ロープX8、ポール115cmX2、収納バッグX1、説明書X1

・ミリタリーライクなロッジ型テント、野性的で男らしい空間を実感。2人で使える十分な広さが確保できます。

・使用サイズ： W 145 x D 200 x H 110 CM

・収納サイズ： W 60 x D 20 x H 20 CM 重量：5KG

・日差しや雨を遮りながら通気性も確保。耐水圧の高い生地を採用しており、雨が降っても雨宿りできるので安心。また、テント前後がメ





【サイズ】

高さ : 22.00 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 42.00 cm

重量 : 5.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。