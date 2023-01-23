『DGAZ バッグインナーバッグ インナーバッグ 高級シルク サテン トートバッグ用カ?ーテ?ンハ?ーティーGarden Party 30/3【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 23時 57分に出品され03月03日 23時 57分に終了予定です。即決価格は8,271円に設定されています。現在584件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DGAZ バッグインナーバッグ インナーバッグ 高級シルク サテン トートバッグ用カ?ーテ?ンハ?ーティーGarden Party 30/3
【商品説明】
・【収納簡単】 バックの中をすっきり整頓。仕切りのポケットで小物まで収納でき、必要なものを簡単に見つけて、鞄の中にゴチャゴチャにならぬ、スペースを十分利用できて、1つにまとめられて、出掛ける際にそのまま別のバッグに入れ替えらるで便利。
・【手作り】 DGAZインナーバッグは手作り、品質に拘っている製品。ご購入の前に、サイズを確認お願いします。ご利用のバッグに入れるか確認の上ご購入お願いします。
・【素材】高級シルクで作られて、滑らかな手触り、なるべく軽め、単体で自立できて、しっかりとした作りなので、バックの型崩れも予防できる。 出掛ける日の鞄や服装に合わせて、楽しくコーディネートしていただける。ブ
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 13.20 cm
奥行 : 29.60 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8271円
584 入札履歴
終了
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