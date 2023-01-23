『撫松庵 巾着・浴衣バッグ 麻の葉 特価品 日本製【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 19時 36分に出品され03月27日 19時 36分に終了予定です。即決価格は8,270円に設定されています。現在73件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 かごバッグ

【商品名】

撫松庵 巾着・浴衣バッグ 麻の葉 特価品 日本製



【商品説明】

・メイン素材: ポリエステル

・撫松庵 浴衣用バッグ 巾着 麻の葉

・素材構成: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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カテゴリ ファッション

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