アディダス ゴルフウェア ロングパンツ レディース COLD.RDY キルトコンビネーション アンクルパンツ MMT91 adidas【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

保温性の高いCOLD.RDY素材を使用したジョガーパンツ。部分使いのキルトパーツやウエストドローコードとスタイリッシュなデザインのジョガーパンツです。



カラー：

ホワイト( HY0864 )

ブラック( HY0867 )

サイズ(cm)：

J/M ( 胴囲/62-66 )

J/L ( 胴囲/65-69 )

J/XL ( 胴囲/73 - 76 )

※製品によって仕上りサイズに多少の誤差がありますのでご了承下さいませ。

素材：ポリエステル 79% ポリウレタン 21%

性能：COLD.RDY

原産国：ベトナム

洗濯表示：ドライ不可、洗濯機可 (柔軟剤使用不可・弱い洗濯処理・中性洗剤使用・裏返して洗濯・他の物と分けて単独で洗濯)

特徴：ストレッチ 保温 吸放湿 REGULAR FIT、 TAPERED LEG、 7/8 STYLE

※商品画像はサンプルのため、若干の仕様変更がある場合がございます。予めご了承下さい。





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