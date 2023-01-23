『アディダス ゴルフウェア ロングパンツ レディース COLD.RDY キルトコンビネーション アンクルパンツ MMT91 adidas【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 20時 44分に出品され03月25日 20時 44分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在586件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
保温性の高いCOLD.RDY素材を使用したジョガーパンツ。部分使いのキルトパーツやウエストドローコードとスタイリッシュなデザインのジョガーパンツです。
カラー：
ホワイト( HY0864 )
ブラック( HY0867 )
サイズ(cm)：
J/M ( 胴囲/62-66 )
J/L ( 胴囲/65-69 )
J/XL ( 胴囲/73 - 76 )
※製品によって仕上りサイズに多少の誤差がありますのでご了承下さいませ。
素材：ポリエステル 79% ポリウレタン 21%
性能：COLD.RDY
原産国：ベトナム
洗濯表示：ドライ不可、洗濯機可 (柔軟剤使用不可・弱い洗濯処理・中性洗剤使用・裏返して洗濯・他の物と分けて単独で洗濯)
特徴：ストレッチ 保温 吸放湿 REGULAR FIT、 TAPERED LEG、 7/8 STYLE
※商品画像はサンプルのため、若干の仕様変更がある場合がございます。予めご了承下さい。
検索ワード：ズボン ボトムス
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落札価格8268円
586 入札履歴
終了
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