『デオクリーン 除菌お掃除ウェットティッシュ 大判 25枚入×18個 (まとめ買い)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 14時 59分に出品され04月17日 14時 59分に終了予定です。即決価格は8,261円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デオクリーン 除菌お掃除ウェットティッシュ 大判 25枚入×18個 (まとめ買い)



【商品説明】

・原産国:日本

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :20.6×10.5×3.3cm

・本体重量:0.23kg



【サイズ】

高さ : 20.00 cm

横幅 : 23.20 cm

奥行 : 34.00 cm

重量 : 4.46 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。