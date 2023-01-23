『新品 国内正規品 Google Pixel Buds A-Series Charcoal ワイヤレス イヤホン 黒 193575033983【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 10時 09分に出品され03月25日 10時 09分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品説明 商品名 Google Pixel Buds A-Series 商品詳細 12mm径のドライバーユニットを搭載した完全ワイヤレスイヤホン



タイプ：カナル型

装着方式：完全ワイヤレス(左右分離型)

駆動方式：ダイナミック型

付属品：イヤホン、充電ケース、3 サイズのイヤーチップ: L/M/S （M サイズはイヤホンに装着済み）、USB-C - USB-A 充電ケーブル、クイック スタートガイド

注意事項 初期不良を含む不具合、故障等は全てメーカー対応となります。弊社での交換・返品はご対応不可とさせていただきます。また、メーカーにて保証が受けられない場合も、弊社ではご対応が出来かねます。こちらの注意事項にご了承いただいたとみなし販売をさせていただきますので、予めご了承をお願い致します。 商品カテゴリ digitalisland 家電製品 イヤホン・ヘッドホン テレビ、オーディオ、カメラ オーディオ機器 イヤホン、ヘッドホン イヤホン

JANコード/ISBNコード 193575033983

商品コード 193575033983