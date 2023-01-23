『ガンブラック リベットヘッドカバーゴルフ Headcovers ドライバー/ウッド/ユーティリティ ヘッドカバー 3個セット DR*FW*U【2024年最新】 』はヤフオクでから04月07日 13時 26分に出品され04月07日 13時 26分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ガンブラック リベットヘッドカバーゴルフ Headcovers ドライバー/ウッド/ユーティリティ ヘッドカバー 3個セット DR*FW*U



【商品説明】

・タグ表示：#FW(3，4，5，7，X) #UT(3，4，5，7，X) #DRタグなし 460CC 対応

・仕様：迷彩ズック 手つくり 飾りだけではなく、もっとやさしくクラブを保護する

・品名：ガンブラック リベットヘッドカバーゴルフ Headcovers ドライバー/ウッド/ユーティリティ ヘッドカバー 3個セット DR*FW*UT 迷彩

・特徴：防水、長持ち。愛用クラブをやさしく保護する

・素材：表生地：迷彩ズック 裏生地：ポリエステル



【サイズ】

高さ : 5.70 cm

横幅 : 18.70 cm

奥行 : 30.60 cm

重量 : 770.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。