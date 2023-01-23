『MURA 財布 ゴートレザー サフィアーノレザー レディース 二つ折り 本革 バイカラー スキミング防止 (ホワイト×ブラウン)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 17時 02分に出品され03月06日 17時 02分に終了予定です。即決価格は8,256円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MURA 財布 ゴートレザー サフィアーノレザー レディース 二つ折り 本革 バイカラー スキミング防止 (ホワイト×ブラウン)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 13.00 cm

奥行 : 17.80 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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