『ポールスミス ネクタイ Paul Smith 小紋 アニマル M1A-0TIEX-FLU1 79//FLU1-79-HC ブランド【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 14時 14分に出品され05月10日 14時 14分に終了予定です。即決価格は8,253円に設定されています。現在678件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド

Paul Smith ポールスミス



商品区分

ネクタイ レギュラータイ

小紋 アニマル



型番

M1A-0TIEX-FLU1 79



サイズ

大剣幅：約8cm

※サイズは実寸値で採寸しており、おおよその目安です



カラー

ブラック/黒



素材

100%シルク(ジャガード)



生産国

ITALY



備考

入荷時期により裏地・タグが画像と異なる場合がございます

カテゴリ ファッション

メンズファッション

ネクタイ タグ ポールスミス

ネクタイ

Paul

Smith

小紋

アニマル

M1A-0TIEX-FLU1

79//FLU1-79-HC

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