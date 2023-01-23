『ポールスミス ネクタイ Paul Smith 小紋 アニマル M1A-0TIEX-FLU1 79//FLU1-79-HC ブランド【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 14時 14分に出品され05月10日 14時 14分に終了予定です。即決価格は8,253円に設定されています。現在678件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド
Paul Smith ポールスミス
商品区分
ネクタイ レギュラータイ
小紋 アニマル
型番
M1A-0TIEX-FLU1 79
サイズ
大剣幅：約8cm
※サイズは実寸値で採寸しており、おおよその目安です
カラー
ブラック/黒
素材
100%シルク(ジャガード)
生産国
ITALY
備考
入荷時期により裏地・タグが画像と異なる場合がございます
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落札価格8253円
678 入札履歴
終了
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