ニワトリ産卵用フード ドリームコッコ ２０Ｋｇ（２ｋｇＸ１０袋）【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

ニワトリ産卵用フード ドリームコッコ ２０Ｋｇ（２ｋｇＸ１０袋）



【商品説明】

・ウズラ大学オリジナル ニワトリ産卵用フード ドリームコッコ ２０Ｋｇ ２ｋｇ袋入りを１０袋の合計２０ｋｇ 対象 ニワトリ、チャボ、ウコッケイ、シャモ、キジ、キンケイ、ギンケイ、ホロホロ鳥、、ハト等。 ニワトリの成鳥には ニワトリ専用エサを与えて下さい。 家畜・産卵用フードです。 ニワトリの成鳥用配合飼料なので あとは水だけで十分栄養があります。 必要に応じて青菜・おやつ・補助フード等を与えて下さい。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。