『ニワトリ産卵用フード ドリームコッコ ２０Ｋｇ（２ｋｇＸ１０袋）【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 01時 15分に出品され03月27日 01時 15分に終了予定です。即決価格は8,251円に設定されています。現在601件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ニワトリ産卵用フード ドリームコッコ ２０Ｋｇ（２ｋｇＸ１０袋）
【商品説明】
・ウズラ大学オリジナル ニワトリ産卵用フード ドリームコッコ ２０Ｋｇ ２ｋｇ袋入りを１０袋の合計２０ｋｇ 対象 ニワトリ、チャボ、ウコッケイ、シャモ、キジ、キンケイ、ギンケイ、ホロホロ鳥、、ハト等。 ニワトリの成鳥には ニワトリ専用エサを与えて下さい。 家畜・産卵用フードです。 ニワトリの成鳥用配合飼料なので あとは水だけで十分栄養があります。 必要に応じて青菜・おやつ・補助フード等を与えて下さい。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8251円
601 入札履歴
終了
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