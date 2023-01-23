『半長靴 長靴 作業靴 おすすめ 牛革 本革 シモン 安全靴 半長靴 7544黒 27.5cm 作業 革靴 人気 [7544N-27.5] 7544N27.5 販売単位：1 送料無料【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 11時 04分に出品され03月05日 11時 04分に終了予定です。即決価格は8,250円に設定されています。現在372件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 保護具 安全靴・作業靴 安全靴 耐滑性に優れた靴底で歩行時の安全を確保します。足当たりを軽減したワイドACM樹脂先芯を採用しています。寸法(cm)：27.5足幅サイズ：EEE規格：JIST8101 CI/S/P1/F2合格色：ブラック耐圧迫荷重(kN)：10±0.1EU(ヨーロッパ)規格サイズ：43UK(イギリス)規格サイズ：9US(アメリカ)規格サイズ：10JIS T 8101 CI/S/P1/F2合格甲被:牛革（型押ソフト）先芯:ワイドACM樹脂靴底:発泡ポリウレタン2層中敷：カップインソール